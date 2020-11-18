إسبانيا تُسقط ألمانيا بسداسية مذلة وتتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

حسم المنتخب الإسبانى تأهله للدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعدما حقق فوزًا تاريخيًا على ضيفه الألمانى، بستة أهداف دون مقابل، فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة أشبيلية الإسبانية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الثانية من المسابقة الأوروبية، حيث افتتح ألفارو موراتا التهديف لصالح الماتادور فى الدقيقة 17 من زمن المباراة ثم أضاف فيران توريس الهدف الثانى فى الدقيقة 33 من عمر اللقاء وبعدها بخمس دقائق اختتم رودرى ثلاثية إسبانيا بالشوط الأول، وفى الشوط الثانى، نجح فيران توريس في تسجيل ثانى أهدافه ورابع أهداف المنتخب الإسبانى بالدقيقة 55 وأكمل اللاعب نفسه "الهاتريك" فى الدقيقة 72 من زمن المباراة، ثم اختتم ميكيل أويارزابال نصف دستة الأهداف قبل نهاية المباراة بدقيقة.

بهذه النتيجة، ينتزع المنتخب الإسبانى صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدورى الأمم الأوروبية ليحسم تأهله للدور نصف النهائي، حيث رفع رصيده إلى 11 نقاط متفوقا بفارق نقطتين فقط عن منتخب ألمانيا صاحب المركز الثانى، فيما تأتى أوكرانيا ثالثا برصيد 6 نقاط، ثم منتخب سويسرا صاحب المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.

وخاض منتخب إسبانيا اللقاء بالتشكيل التالى : حراسة المرمى: أوناى سيمون / خط الدفاع: توريس، راموس، سيرجى روبيرتو، جايا / خط الوسط: كوكى، كاناليس، رودرى / خط الهجوم: موراتا، دانى ألمو، فيران توريس.

في المقابل، لعب ألمانيا ضد إسبانيا بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: مانويل نوير / خط الدفاع: نيكلاس زوله، جينتر، فيليب ماكس، روبن كوخ / خط الوسط: تونى كروس، جوريتزكا، جوندوجان / خط الهجوم: ليروي ساني ، تيمو فيرنر، سيرج جنابري.

وأصبح مانويل نوير، حارس المنتخب الألمانى ونادى بايرن ميونخ، وفقا للإحصائية التى نشرتها شبكة "أوبتا"، الحارس الأكثر تمثيلا للمنتخب الألمانى على مر التاريخ حيث يسجل ظهوره الليلة فى المباراة رقم 96 مع منتخبش بلاده متخطيا الحارس السابق سيب ماير الذى شارك فى 95 مباراة دولية مع ألمانيا.

وتقدم سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسبانى ونادى ريال مدريد، خطوة جديدة نحو تخطى الرقم القياسى المسجل باسم النجم المصرى السابق أحمد حسن، كأكثر لاعب خوضًا للمباريات الدولية فى العالم، برصيد 184 مباراة.

ورفع راموس رصيده إلى 178 مباراة دولية ليصبح على بعد 7 مباريات فقط لتخطى الرقم المسجل باسم أحمد حسن عميد لاعبى العالم.

وتقاسم راموس المركز الثالث فى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة على المستوى الدولى فى تاريخ كرة القدم، متساويا مع الثنائى العربى محمد الدعيع الحارس السعودى السابق، والنجم الكويتى المخضرم بدر المطوع، فيما يأتى العمانى احمد مبارك فى المركز الثانى خلف أحمد حسن برصيد 179 مباراة.