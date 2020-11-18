التنمية المحلية: دعم كامل لمبادرة القوى العاملة لدعم صغار الصيادين

قال الدكتور ولاء عبد الكريم، مسئول مبادرة حياة كريمة، إن دور الوزارة يتمثل في الدعم والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية بما يؤدى إلى تحقيق التنمية المحلية المتكاملة، إضافة إلى دعم آليات الإدارة المحلية على مستوى المراكز والقرى والمحافظات لكي تستفيد من الفرص المتاحة في هذا الصدد.

وأوضح "ولاء"، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارتي القوى العاملة والتنمية المحلية في دعم المبادرات التي تطلقها الوزارة خاصة في مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية ستقدم كل الدعم للمبادرة التى أطلقتها وزارة القوى العاملة، لدعم صغار الصيادين التي أطلقتها أمس الإثنين في كافة المحافظات.

وكان محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أطلق أمس الإثنين على هامش الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، مبادرة "صيادي مصر" لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أن الوزارة سوف تصدر خلال أيام بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات مجموعة من صيادي "بحيرة مريوط" التي تم مقابلتهم بالإسكندرية منذ أيام.

ولفت إلي أن الوزارة سوف تقوم بتدقيق البيانات لهؤلاء الصيادين، تمهيدا للانتقال إلي مكان لآخر حتى تتكون لدينا قاعدة بيانات كاملة، ودعا كل مؤسسات المجتمع للتكاتف جميعًا حتى ننجح للإنتقال بهذه الفئة من وضع لا يرضاه أحد إلى وضع أخر نتمناه لأنفسنا ونساعد تلك الفئة حتى تحيا حياة كريمة .

ولقيت المبادرة قبولا فوريا من الوزراء ومؤسسة صناع الخير ، لدعمهم لرعاية صغار الصيادين ، وتطوير أدوات الصيد الخاصة بهم.