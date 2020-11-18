اِقرأ أيضًا..
وقام البابا تواضروس الثاني بافتتاح قاعة الاجتماعات ومركز الحاسب الآلي والمتحف الوثائقي ومكتبة البيع ومشروعات أخرى، كما افتتح أيضا معارض فنية للمنتجات التراثية بأنواعها المتعددة ونسيج القباطي وفن اليوتا والفنون القبطية المتنوعة بمشاركة عدد من الجامعات المصرية .
وبارك قداسة البابا تواضروس الثاني اللوحة التذكارية التى تؤرخ لافتتاح ستوديو الألحان بمعهد الدراسات القبطية، حيث شاهد التقنيات الحديثة التى يعمل بها الاستوديو والتى تواكب أحدث الاستوديوهات من حيث توافر الامكانيات الفنية والتكنولوجية الحديثة.
واجتمع قداسة البابا تواضروس الثاني مع أساتذة معهد الدراسات القبطية برئاسة الدكتور إسحق عجبان عميد المعهد، حيث أشاد قداسته بالجهود المبذولة في تحديث المعهد من حيث التجهيزات الخاصة به وبقاعات الدراسة، فضلا عن أساليب التدريس المتطورة التى يتبعها أساتذة المعهد.
والتقط قداسة البابا تواضروس الثاني مجموعة من الصور التذكارية الخاصة بهذه المناسبة مع أعضاء هيئة التدريس بمعهد الدراسات القبطية والفريق الإداري والأحبار الأجلاء أساقفة الكنيسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس الثاني يفتتح مشروعات جديدة بمعهد الدراسات القبطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.