البابا تواضروس الثاني يفتتح مشروعات جديدة بمعهد الدراسات القبطية

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، الثلاثاء، عددًا من المشروعات الجديدة بمعهد الدراسات القبطية بالأنبا رويس بالعباسية، بحضور عدد من الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والدكتور إسحق عجبان عميد المعهد.

وتضمنت المشروعات الجديدة التي افتتحها البابا تواضروس الثاني المكتبة الجديدة، حيث تفقد كافة أركانها واطلع على عدد من الكتب الموجودة، حيث تضم المكتبة باقة من الكتب والوثائق القديمة والتراثية، إلى جانب افتتاح استوديو الصوتيات وقاعة المؤتمرات حيث تم تأسيسهما على أعلى مستوى من الجودة.

اِقرأ أيضًا..

وقام البابا تواضروس الثاني بافتتاح قاعة الاجتماعات ومركز الحاسب الآلي والمتحف الوثائقي ومكتبة البيع ومشروعات أخرى، كما افتتح أيضا معارض فنية للمنتجات التراثية بأنواعها المتعددة ونسيج القباطي وفن اليوتا والفنون القبطية المتنوعة بمشاركة عدد من الجامعات المصرية .

وبارك قداسة البابا تواضروس الثاني اللوحة التذكارية التى تؤرخ لافتتاح ستوديو الألحان بمعهد الدراسات القبطية، حيث شاهد التقنيات الحديثة التى يعمل بها الاستوديو والتى تواكب أحدث الاستوديوهات من حيث توافر الامكانيات الفنية والتكنولوجية الحديثة.

واجتمع قداسة البابا تواضروس الثاني مع أساتذة معهد الدراسات القبطية برئاسة الدكتور إسحق عجبان عميد المعهد، حيث أشاد قداسته بالجهود المبذولة في تحديث المعهد من حيث التجهيزات الخاصة به وبقاعات الدراسة، فضلا عن أساليب التدريس المتطورة التى يتبعها أساتذة المعهد.

والتقط قداسة البابا تواضروس الثاني مجموعة من الصور التذكارية الخاصة بهذه المناسبة مع أعضاء هيئة التدريس بمعهد الدراسات القبطية والفريق الإداري والأحبار الأجلاء أساقفة الكنيسة.