انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة ورعدية ومتوسطة على هذا الأماكن خلال الأيام الخمسة المقبلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - لأهمية حالة الطقس المتوقعة وأماكن سقوط الأمطار بالنسبة للمواطنين، لأنها تؤثر على شكل حياتهم اليومية، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لأماكن سقوط الأمطار في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020 وحتى يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020، حيث يتنوع سقوط الأمطار من محافظة إلى أخرى، فتكون غزيرة ومتوسطة على بعض المحافظات وخفيفة على محافظات أخري، وهذا ما سوف نوضحه خلال السطور التالية من بيان هيئة الارصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار على كافة محافظات الجمهورية في تلك الفترة التي شملها البيان.

أماكن سقوط الأمطار في الفترة من يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 وحتى الأحد 22 نوفمبر 2020:-

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار من يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 وحتى يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2020 على أغلب محافظات الجمهورية وذلك كالتالي:-

يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020:- يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية، مطروح، السلوم) تكون خفيفة على بعض المناطق بمحافظات (دمياط، بورسعيد، العريش).

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية، مطروح، السلوم) تكون خفيفة على بعض المناطق بمحافظات (دمياط، بورسعيد، العريش). يوم الخميس 19 نوفمبر 2020:- من المتوقع سقوط الأمطار يوم الخميس على أغلب مناطق الجمهورية وذلك كالتالي:- السواحل الشمالية:- سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على بعض المناطق بمحافظات (الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد)، تكون متوسطة وغزيرة على بعض المناطق بمحافظات (دمياط، بورسعيد، العريش، رفح). الوجه البحري: سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المحافظات (كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية). جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في حلايب، شلاتين، رأس بناس.

من المتوقع سقوط الأمطار يوم الخميس على أغلب مناطق الجمهورية وذلك كالتالي:-

ويمكن معرفة تفاصيل باقي الأيام من خلال البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:-