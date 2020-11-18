آمنة نصير أستاذة جامعة الأزهر| يجوز زواج المسلمة من غير المسلم ولا يوجد نص قرآني يحرم ذلك

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محمد سياف - ابو ظبي - في لقاء تلفزيوني اليوم للدكتورة آمنة نصير أستاذة الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، أكدت نصير على أنه لا يوجد نص قرآني يحرم زواج المسلمة من غير المسلم “اليهودي أو المسيحي”، وأكدت على جواز ذلك ولكن بشرط أن يكون من أهل الكتاب.

“آمنة نصير” يجوز زواج المسلمة من غير المسلم ولا يوجد نص قرآني بالتحريم

وأشارت نصير في تصريحاتها اليوم أنه لا يوجد أدنى مشكلة في زواج المسلمة من غير المسلمين، ولكن إذا قام غير المسلم بتطبيق ما يقوم المسلم بتطبيقه مع زوجته المسيحية أو اليهودية، فلا يقوم بإكراهها على تغيير دينها، أو يقوم بمنعها من مسجدها، كما لا يقوم بحرمانها من صلاتها أو قرآنها.

وأضافت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر الشريف، أنه في حالة زواج المرأة المسلمة من زوج غير مسلم فإن الأولاد سينتسبون للزوج، وأشارت إلى أنه من أجل ذلك قام بعض الفقهاء برفض زواج المسلمة من غير المسلم بسبب مألة الأولاد حتى لا تتسرب المسلمات لليهودية أو المسيحية، وأكدت لا يوجد نص قرآن يحرم ذلك.

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كما تطرقت أستاذة جامعة الأزهر للحديث عن العديد من المسائل الفقهية خلال حوارها التلفزيوني، وذلك كما في الفيديو التالي.