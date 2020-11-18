خصومات فودافون عند الشراء من Jumia .. اعرف التفاصيل

أعلنت فودافون عن خصم 20% عند الشراء من Jumia في موسم التخفيضات الذى يعرف بـ " البلاك فرايداي" حيث يواصل المواطنين شراء مايحتاجونه في موسم التخفيضات، لذا عند الدفع باستخدام فودافون كاش ستحصل على مزيد من العروض.

عروض فودافون مع جوميا

ونشرت فودافون عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "الحق تخفيضات Jumia واستمتع بـ٢٠٪ خصم عالخصم لما تدفع اونلاين بفودافون كاش".

وأضافت يمكن متابعة كافة التفاصيل عن خدمة فودافون كاش من هنـــــــــــــــــــــــا