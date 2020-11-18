انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن ارتفاع كبير بـ أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء والإجمالي يقفز لـ111284 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن تقريرها اليومي حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم االثلاثاء 17 نوفمبر وسط توقعات بارتفاع أعداد المصابين خلال الثلاثة أشهر القادمة مع انخفاض درجات الحرارة، ولذا كان هناك تخوفات حكومية من موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا، فقامت بالتشديد على تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر

ووفق بيان وزارة الصحة اليوم قد أعلن متحدث الصحة عن تسجيل 109 حالة تعافي جديدة وارتفاع إجمالي الأعداد المتعافية إلى اليوم لـ 101288 حالة، وتؤكد الصحة دائماً بجميع تقاريرها على خروج كل الحالات المذكورة من مستشفيات العزل الصحي بعد تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما أن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء سجلت 275 حالة إصابة جديدة، مقارنة بـ 242 حالة بالأمس، ليرتفع مؤشر الإصابات بكورونا منذ بداية دخول كورونا إلى مصر وحتى اليوم إلى 111284 حالة.

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ووفق بيان وزارة الصحة فقد ارتفع مؤشر الوفيات اليوم إلى 16 حالة وفاه جديدة، لتصل إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 64881 حالة، وتؤكد الصحة على متابعتها للوضع الوبائي في مصر أول بأول، وليست المتابعة خاصة كورونا فقط، ولكن بجميع الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى.