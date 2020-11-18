نشرة الحوادث .. القصة الكاملة لشخص انتحل صفة محامي واغتصب 7 نساء

يقدم موقع تحيا مصر نشرة أخبار الحوادث اليوم وأهم القضايا المُثارة داخل المحاكم، ونكشف عن تفاصيل جديدة لأخر مستجدات القضايا المثيرة للجدل في مصر وعلى مواقع السوشيال ميديا. وأبرزها التحقيق في قضية جنسية كبرى، انتحل المتهم بها صفة محامي ليغتصب 7 نساء بمنزل ريفي.. ننشر تفاصيلها.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، تأجيل جلسة محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر في قسم منشاة ناصر لجلسة الأسبوع الثالث من ديسمبر.

والمتهمون هم كل من حسب ترتيبهم بأمر الإحالة مصطفي .ر طبيب بشري وإبراهيم .س بدون عمل وسامح .ر شريك في مقلي ورامي .س وخالد .ي يعمل سكرتير طبيب وأشرف .ي يعمل نجار مسلح ومصطفي .م يعمل سواق ومصطفي .ا صاحب معرض سيارات.

حوادث اليوم



ضبط طالب يمارس الرذيلة مع فتاة داخل جامعة الأزهر



علم موقع تحيا مصر مصادر بجامعة الأزهر، أن الأمن الإداري بكلية الدراسات الإسلامية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، ضبط طالب يمارس الرذيلة مع فتاة داخل حرم الكلية الدراسات الإسلامية، أول أمس الأحد.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن الفتاة المضبوطة داخل كلية الدراسات الإسلامية تقيم بمحافظة الشرقية وليست من طالبات الجامعة، ودخلت إلى حرم الكلية "بحجة" إنجاز بعض الأوراق الخاصة بها، واستدرجها الطالب إلى مقر كليته، بعد أن هددها بنشر صور وفيديوهات لها كانت أرسلتها له قبل ذلك".

وأشارت المصادر لـ تحيا مصر، إلى أن الفتاة دخلت إلى حرم جامعة الأزهر للبنين بمدينة نصر، وأوهمت الأمن الإداري أنها ذاهبة لإنجاز بعض الأوراق بإحدى الكليات، وسمح لها الأمن بذلك، وقامت بالدخول إلى كلية الدراسات الإسلامية، والتقت الطالب بأحد الأماكن داخل الكلية، كانا قد اتفقا عليه قبل ذلك".

اقرأ المزيد: خاص لـ تحيا مصر: ضبط طالب يمارس الرذيلة مع فتاة داخل جامعة الأزهر



اغتصب 7 نساء واستدرجهن بإعلان عبر "أوليكس"



كانت البداية، إعلان نشره وائل محمد وهو شخص يبدو عليه الجدية، عبر موقع "أوليكس" الشهير تتضمن: "مطلوب سيدة تكون أمينة على طفلين وسيدة مسنة، براتب شهري مجزٍ"، مُستخدما عباراته لجذب فتاة ثلاثينية تبحث عن فرصة عمل بعد انفصالها عن زوجها بمحافظة المنوفية، ليوقعها القدر فرصة للشاب المخادع، الذي أوهمها بعمله كمُحامِ يقيم في القاهرة ويحتاج إلى خدماتها.

وافقت الفتاة على العمل براتب 5 آلاف جنيه على أن تحصل على إجازة يومي الخميس والجمعة تعود فيهما إلى أسرتها في القاهرة، وأنه سيكون في خلال وجودها في المنزل ملتزما بعمله في شركة بالقاهرة، ولن يعود إلى المنزل إلا في وقت إجازتها، كانت هذه خطته للإيقاع بالفتاة فريسة بين يديه، إذ أنه وخلال زيارتها الأولى للمنزل اعتدى عليها جنسيا.. واغتصبها.

كانت هذه القضية التي أثارت جدلا خلال الساعات الماضية، هي أول الخيط الذي كشف جرائم المتهم أو "العنتيل" وائل محمد، واغتصابه 6 ضحايا أخريات، من بينهم ضحية خراج مصر.

اقرأ المزيد: عنتيل جديد اغتصب 7 نساء واستدرجهن بإعلان عبر "أوليكس" .. أخرهم فتاة المنوفية



تغريم رامي صبري 336 ألف جنيه بتهمة التهرب الضريبي



أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، قرارها بتغريم الفنان رامي صبري 336 ألف جنيه، بتهمة التهرب الضريبي من سداد المبلغ.

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامى صبري من دفع مبلغ 336 ألفا و566 جنيه، عن أعماله فى الغناء والأغانى المختلفة بالحفلات.

اقرأ المزيد: تغريم رامي صبري336 ألف جنيه بتهمة التهرب الضريبي

