صور .. مئات المواطنين يشاركون فى عزاء الشهيد اللواء ياسر عصر

حضر المئات من أبناء قرية مشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ بحافظة القليوبية، والقرى المجاورة، عزاء الشهيد اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، كما شهد سرادق العزاء حضور عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ووزارة الداخلية.





وشيع أهالى قرية مشتهر، أمس الثلاثاء، اللواء ياسر عصر، عقب استشهاده خلال محاولته مساعدة رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب بمحطة مترو مسرة، حيث سقط داخل الهَوَّاية الخاصة بالمحطة. وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد الوقف بالقرية، عقب صلاة الظهر، وحمل ملفوفا بعلم مصر، لدفنه بمقابر العائلة فى القرية.

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