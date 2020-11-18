ماجد المصرى يعلن سلبية المسحة له ولأولاده بعد إصابة زوجته بكورونا

أكد الفنان ماجد المصرى، سلبية نتيجة المسحة التي أجراها هو وأولاده، بعد إصابة زوجته بفيروس كورونا.

وكتب ماجد المصرى عبر حسابه بموقع "أنستجرام" : الحمد لله. بعد إصابة زوجتى عملت أنا وأولادى المسحة للتأكيد.. والحمد لله سلبية.. وهانعمل مسحة تانية لمرأتى وأن شاء الله خير. وربنا يشفى كل مريض.

وكانت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، أعلنت أمس الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة: "عملت مسحة امبارح وطلع عندى كورونا أى حد كان مختلط بيا الفترة اللى فاتت ياريت يطمن.. ادعولى بالشفا".

من جانبه، أكد الفنان ماجد المصرى، أنه أمس ظهرت أعراض آلام فى المعدة على زوجته، بالإضافة إلى بعض الإعياء، وتم عمل مسحة من أجل الاطمئنان، وظهرت النتيجة أنها مصابة بفيروس كورونا، وتم عمل مسحة لكل من كانوا فى المنزل بما فيهم "الشغالة".

وأضاف المصرى، خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "لابد أن نصارح الناس ونطلب من كل المقربين ومن خالطونا بالكشف وإجراء مسحات للاطمئنان عليهم، وهو شىء غير مخجل، وأنا هعمل إعادة مسحة غدا، لأنها لا تظهر عليها أى أعراض، وأنا أشك أنها مصابة، وسنتأكد بمسحة أخرى بإذن الله غدا".

وقال: "قدرنا نوصل لدكتور وتفضل مشكورا أن يأتى إلى البيت وكتب بروتوكول علاجى مناسب لحالة زوجتى، وبطالب الناس كلها أنها ترتدى الكمامة وتتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس، وأنا بذهب إلى الجيم لأنه جزء من عملى، وأنا مروحتش الجونة السنة دى رغم أنى جتلى الدعوة لكن مروحتش".