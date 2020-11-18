متخصص في الشأن الإيراني: لا توافق أمريكي على توجيه ضربة عسكرية لمفاعل طهران النووي

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إنه لا يوجد توافق داخلي أمريكي على توجيه ضربة عسكرية لمفاعل إيران النووي.

واستبعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن توجه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية لإيران.

وأوضح الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، أن البرنامج النووي الإيراني قائم على 5 مفاعلات رئيسية وعدد من المفاعل الأخرى.

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وأوضح أن الرد الإيراني على أي هجوم أمريكي حال وقوعه سيكون قوي ومن المتوقع أن تستهدف كل الأهداف الأمريكية في العراق أو ربما يكون الرد أوسع وتشمل كل القوات الموجودة في الخليج.