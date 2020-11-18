حالة الطقس اليوم الأربعاء .. انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالعاصمة 16

توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا لطيفا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 18 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 23

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درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 24