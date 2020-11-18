توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا لطيفا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
حالة الطقس اليوم الأربعاء
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 23
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 23
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 23
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 18 والعظمى 23
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 21
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 20
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 23
اقرأ أيضا: عنتيل جديد اغتصب 7 نساء واستدرجهن بإعلان عبر "أوليكس" .. أخرهم فتاة المنوفية
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 23
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 24
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء .. انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالعاصمة 16 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.