صور : بحضور 3 وزراء.. انطلاق الملتقى العاشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية

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ويناقش الملتقى خلال جلساته عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة، حيث ناقش فى الجلسة الأولى خطوات الإسراع بتنفيذ خطط التنمية المستدامة فى مصر وسبل تحقيق شراكات فعالة بين القطاعات المختلفة لتنفيذ هذه الخطط.
وتأتى الجلسة الثانية بعنوان من المهد إلى المهد. ويختتم الملتقى فعالياته بجلسة خاصة لاستعراض أفضل ممارسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى لمواجهة الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا.
ولأول مرة فى مصر سيتم تنظيم الملتقى العاشر للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة كحدث مستدام و متكافئ الكربون بالتعاون مع شركة دى كاربون، حيث سيتم تصميم الملتقى وتنفيذه وفقا لإرشادات إدارة الأحداث المستدامة للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مصر 2030.
كما سيتم اعتماد الملتقى كأول ملتقى مستدام من قبل شركة إى بى دى مصر، وبما يتوافق مع المعايير العالمية.
وأكد حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة، أن الملتقى يأتى فى إطار مجهودات الأطراف المعنية لدعم مجهودات الدولة المصرية بتحقيق تنمية مستدامة متوازنة تضمن مستقبل أفضل وترتقى بحياة المواطن المصرى على كل المستويات، وتجعله ينعم بحياة كريمة، وتعمل على تحقيق نمو احتوائى ومستدام.
ويهدف الملتقى إلى تحقيق حالة من التكامل بين مجهودات الاطراف المعنية وعقد المزيد من الشراكات الفعالة التى تحقق نمو مستدام وفقا لرؤية مصر 2030.
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