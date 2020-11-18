أرملة اللواء ياسر عصر : لم يعتد الجلوس فى المكتب.. وكان يباشر مهامه بنفسه

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أنها فوجئت فى نفس اليوم بابنها يغادر المنزل مسرعًا فلما سألته عن وجهته قال إن أباه فى المستشفى، وبعد ذلك أبلغها أحد إخوته بأنه تعرض لحادث أثاء عودته إلى المنزل وطلب منها التوجه إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، مشيرًة إلى أنها علمت باستشهاده لدى وصولها هناك.
وأوضحت أرملة الشهيد اللواء ياسر عصر، أنه رغم كونه قيادة كبيرة لم يعتد على الجلوس فى مكتبه، بل كان يتوجه إلى الأماكن التى يباشر فيها مهامه بنفسه.
وشيع أهالى قرية مشتهر، أمس الثلاثاء، اللواء ياسر عصر، عقب استشهاده خلال محاولته مساعدة رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب بمحطة مترو مسرة، حيث سقط داخل الهَوَّاية الخاصة بالمحطة.
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