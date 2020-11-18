احذري.. إزالة المكياج بالمناديل لهذا السبب

تلجأ العديد من الفتيات لإزالة المكياج بمناديل مخصصة لذلك، والذي إجتاحت الأسواق مؤخرًا إلا أنه أثبت علميًا أنها قد تسبب خطورة بالغة على الجلد، بسبب إستبدال المياه لتنظيف الوجه بعمق بالمناديل المخصصة للإزالة.

أكد العديد من خبراء التجميل، أن إزالة المكياج تتطلب التنظيف بعمق لتجنب المشاكل التي تنجم عن إستخدام المناديل التي تدفع الكثيرات إلى فرك بشرتهن لإزالة المكياج عنها بالكامل.

أوضح الدكتور "ألكس جرانتي"، استشاري الأمراض الجلدية في المملكة المتحدة، أن غالبًا ما تترك المناديل وراءها الأوساخ والزيوت التي قد تؤدي بمرور الوقت إلى انسداد المسام ، وتهيج البشرة "

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وأضاف "جرانتي": التنظيف السريع الذي تشعر به، هو على الأرجح مجرد تأثير وهمي، لأن المناديل لا تملك القدرة على إزالة مكياجك بشكل فعال وتميل فقط إلى تحريك المكياج على أجزاء مختلفة من وجهك".

