فرنسا: محادثات فى موسكو اليوم حول اتفاق وقف إطلاق النار فى قره باغ

أكد وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، أن دبلوماسيين من فرنسا والولايات المتحدة سيجرون محادثات فى موسكو مع وفد روسى اليوم الأربعاء حول اتفاق وقف إطلاق النار فى قره باغ.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الخارجية الفرنسى،: غدا سنعقد اجتماعا فى موسكو مع المبعوثين المعنيين بالملف لإزالة الغموض حول كل القضايا المثيرة للأسئلة بشأن وقف إطلاق النار، موضحا أن الاتفاقات التى تم إبرامها بشأن وقف إطلاق النار فى قره باغ "كانت ضرورية لإنقاذ حياة آلاف الناس.

ولفت جان إيف لودريان إلى أن هذا الاستنتاج توصل إليه الجميع، بينهم رئيس الوزراء الأرمنيى، نيكول باشينيان، الذى وقع على هذا البيان، موضحا أن وقف إطلاق النار من جهة أخرى لن يؤدى إلى تسوية هذا النزاع، والسؤال الذى يطرح هو كيف يمكن حل المشاكل الأساسية.

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وقال وزير الخارجية الفرنسى، أن هذه المناقشات لقد بدأت بين الرئيسين الفرنسى، إيمانويل ماكرون، والروسى، فلاديمير بوتين، موضحا أنه بحث هذه القضايا أمس الاثنين فى باريس مع نظيره الأمريكى، مايك بومبيو، لافتا مع ذلك إلى بقاء نقاط يكتنفها الغموض، مؤكدا أنها تتعلق بقضية اللاجئين وترسيم حدود وقف إطلاق النار ووجود تركيا وعودة المقاتلين وبدء المفاوضات بشأن وضع إقليم قرة باغ.