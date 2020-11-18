فرنسا: إصابات فيروس كورونا تجاوزت مليوني إصابة

أعلن المدير العام للصحة الفرنسية، جيروم سالومون، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز مليوني إصابة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأوضح سالومون في مؤتمر صحفي، أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ مليونين و36 ألفا و755، لافتا إلى وجود "33 ألفًا، و500 مصاب بفيروس كورونا في مستشفيات.

بلغ عدد إصابات فيروس كورونا في أوروبا حتى اللحظة الراهنة 15 مليون إصابة، منذ ظهوره للمرة الأولى في القارة بداية 2020، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية.

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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.

