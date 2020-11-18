قافلة طبية من جامعة القاهرة للكشف الطبى على أهالى حلايب وشلاتين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تواجد قافلة طبية من أساتذة كلية طب جامعة القاهرة، بدأ اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل، للكشف الطبى على أهالى مدن وقرى حلايب وشلاتين .

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تقام القافلة تحت رعاية اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر وتحت إشراف الدكتور تامر مرعى - وكيل وزارة الصحة، وتبدأ عملها بدا من الغد بمستشفى الشلاتين المركزى ووحدتى حلايب وأبورماد الصحية لتقديم خدمة علاجية لاهالى جنوب البحر الأحمر .

واوضحت المديرية فى بيان لها أن سيتم اجراء الكشف وإجراء العمليات والعلاج بالمجان وتضم القافلة أقسام أطفال، وباطنة، وأطفال وعظام، ورمد، و تحاليل، وجراحة أوعية دموية، وجراحة أورام، وجراحة أطفال ،جراحة عامة، ونسا وتوليد، مسالك بولية، مخ وأعصاب ، أنف وأذن وحنجرة ، النسا والتوليد، وتخدير ، علاج طبيعى، أشعة.

كان قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك تواجدًا دوريًا لقوافل طبية من أطباء جامعة الزقازيق بمدن البحر الأحمر للكشف على المواطنين مجانًا وذلك تنفيذًا للبروتوكول الموقع من قبل المديرية مع الجامعة.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن آخر قافلة طبية من أطباء جامعة الزقازيق غادرة الخميس الماضي، حيث وصلت بداية الأسبوع الماضى بمستشفيات الغردقة العام، وراس غارب حميات الغردقة، خلال الفترة من يوم السبت 7 إلى الخميس 12نوفمبر 2020م.