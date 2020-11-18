تعرف على.. موعد مسلسل ضربة معلم لـ محمد رجب

يستعد الفنان محمد رجب لطرح مسلسله الجديد الذي يحمل اسم ضربة معلم، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث استطاع لفت الأنظار نجوه من جديد بالعمل الذي من المفترض عرضه على شاشة الـ cbc.

تسائل العديد من المشاهدين حول موعد طرح مسلسل ضربة معلم للفنان محمد رجب، بعدما اجتاحهم الشغف لمشاهدة المسلسل جراء مشاهدتهم للبرومو الخاص بالمسلسل.

موعد مسلسل ضربة معلم



ينطلق مسلسل ضربة معلم، يوم السبت الموافق 21 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة 8 مساء، ويجسد محمد رجب خلاله شخصية "جابر أبو المكارم".

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مسلسل "ضربة معلم" من بطولة محمد رجب ومي سليم ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وأنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.