فيديو.. مبروك عطية : 99 % من الأحلام حديث نفس .. ومن يدعى تفسيرها حالنجى

وقال، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن هذا الاستدلال خاطئ تماما، إذ لا وجه للمقارنة بين ما يراه العامة فى منامهم ورؤى الأنبياء التى كانت وحيًا من الله إليهم، مستشهدا بما رواه القرآن عن سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل فى قول الله تعالى: "فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرىٰ فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترىٰ ۚ قال يا أبت افعل ما تؤمر ۖ ستجدنى إن شاء الله من الصابرين".

ورد الدكتور مبروك عطية على القول إن نبى الله يوسف كان مفسرا للأحلام، بأن ذلك كان معجزة خصه الله بها وعلمه إياها مستشهدًا بقوله عز وجل: "وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث".

ووصف الداعية الإسلامى كل من يدّعى أنه معبر أحلام بأنه "حالنجى" يريد أن يبيع الوهم للناس، وأن 99 بالمئة من المنام يعتبر حديث نفس، ومما يُرى فى اليقظة ينعكس على الأحلام.