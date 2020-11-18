طقس الأربعاء: معتدل نهارا بارد ليلا.. وعظمى القاهرة 25

فيما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء مع رياح نشطة على خليج السويس تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ووفقًا لخبراء الأرصاد، يكون الطقس باردًا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد ومائل للبرودة على جنوب سيناء.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى، وأن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.1 إلى 1.7 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

الإسكندرية 24 17

وادى النطرون 24 17

طنطا 24 16

شبين الكوم 24 16

دمنهور 24 17

بلطيم 23 17

مطروح 21 14

السلوم 20 14

سيوة 22 12

بورسعيد 24 18

دمياط 23 18

الزقازيق 25 16

المنصورة 24 16

الإسماعيلية 26 15

السويس 25 16

العريش 24 17

رفح 24 15

رأس سدر 26 15

نخل 24 08

نويبع 27 20

طابا 25 19

كاترين 19 08

الطور 25 18

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 27 18

مرسى علم 26 18

الفيوم 26 15

بنى سويف 26 14

المنيا 26 13

أسيوط 26 13

سوهاج 26 15

قنا 27 15

الأقصر 28 13

أسوان 28 15

إدفو 28 15

أبو سمبل 26 15

الوادى الجديد 27 13

شلاتين 30 20

أبو رماد 29 19

حلايب 27 22

رأس حدربة 28 20