حدث ليلاً | الصحة: 275 إصابة و16 وفاة بكورونا.. مقتل 3 جنود سوريين في غارات إسرائيلية.. احتجاز رهائن في نيويورك

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية وتكون الرياح معتدلة على هذه الأنحاء، ويكون معتدلا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ... أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، الثلاثاء؛ وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية قالت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، إن هيئة الأمم المتحدة تعمل على التنسيق مع الحكومات والهيئات المختلفة لتمكين المرأة، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لتمكين المرأة .. أكد الفنان ماجد المصري، إصابة زوجته رانيا أبو النصر، بـ فيروس كورونا، وذلك بعد قيامها بعمل مسحة طبية وجاءت إيجابية. ونشر ماجد المصري صورة عبر انستجرام وعلق قائلًا "الحمدلله.. بعد إصابة زوجتي.. أكد محمد الشناوي حارس الأهلي و المنتخب الوطني، أن جميع لاعبي المنتخب كانوا على قدر المسئولية أمام منتخب توجو في المباراة التي انتهت بفوز مصر بثلاثية. وقال الشناوي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت ... قال جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية، إن المنتخب المصري قدم مباراة جيدة أمام توجو وتصدر المجموعة بعد الفوز بثلاثة أهداف وذلك بعد الظروف الصعبة التي مر بها الفريق بسبب الغيابات والإصابات.... رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على الفيس بوك تحمل اسم (إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات – مباحث الإنترنت) . ونشرت الصفحة مشاركات بإحصاءات وبيانات غير رسمية ومنشورات ... أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" مقتل 3 جنود من الجيش السوري خلال غارات إسرائيلية. وذكرت "سانا" أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية باتجاه هضبة الجولان السورية، موضحة أن الدفاع الجوي السوري تصدى ... أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مواقع تابعة لفيلق القدس ، التابع للحرس الثوري الإيراني ، والجيش السوري. وقال أفيخاي أدرعي ، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.. أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، كريستوفر كريبس. وأكد "ترامب" قراره، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر.. تتعامل الشرطة الأمريكية في مدينة نيويورك، مع حادث احتجاز رهائن داخل أحد المنازل. وقالت الشرطة، إن الحادث بدا كعملية اقتحام لمنزل في مقاطعة كوينز بنيويورك، حيث تحصن مسلحان مشتبه بهما داخل المنزل..

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