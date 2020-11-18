نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الجيزة لحي جنوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بجوله ليلية مفاجئة، للمتابعة الميدانية لما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع المحطة بحي جنوب الجيزة مشددا علي ضرورة الالتزام بتنفيذ الاعمال وفقا لأعلى المعايير لما للشارع من أهمية مرورية حيوية. كما تابع حالة النظافة والاشغالات والحالة العامة للشوارع. الجوله التي قام بها محافظ الجيزة رافقة اللواء علاء بدران السكرتير العام، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وتيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب.

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