فيديو.. متحدث الرئاسة: مصر ملتزمة بسداد أقساط الدين الخارجى فى مواعيدها

وأضاف راضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الدولة لا تقترض من أجل الخدمات أو تسديد المرتبات أو استيراد الغذاء أو سداد بند فى المصروفات، ولكن يتم إنفاق القروض على المشاريع الإنتاجية والتنموية والتى تضيف إلى رصيد الدولة ومواردها.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة نجحت فى تخفيض نسبة الدين للناتج المحلى وفق الإطار الآمن الذى تحدده المؤسسات والنظريات العلمية.
وعن المخزون الاستراتيجى من السلع قال: "يكفى 6 أشهر لمواجهة أى طوارئ".
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