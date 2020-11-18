سعفان: تخفيف التكدس بأماكن العمل ضرورة للخروج من أزمة كورونا بأقل الخسائر

وقال سعفان خلال كلمته بالملتقى، إن القطاع الخاص هو الشريك الأساسى للحكومة فى تحقيق التنمية المستدامة فلم تعد المسئولية المجتمعية تقتصر على عمل خيرى تطوعى له مجالات محددة فى دور الأيتام أو إعالة عدد من الأسر الفقيرة أو فى زراعة وتشجيع البيئة المحيطة وغيرها من المفاهيم القديمة التى انتهى العمل بها بل أصبح هناك مفهوم حديث للمسئولية المجتمعية من خلال تحسين نوعية حياة القوى العاملة ولن يتم ذلك إلا من خلال احترام البيئة وتحقيق نظم الأمان فى الإنتاج والمنتجات.

وأضاف وزير القوى العاملة أن العالم أجمع مر بأزمة فريدة من نوعها وهى جائحة كورونا الأمر الذى دعى إلى تضافر كل الجهود لنعبر هذه الأزمة بأقل الخسائر، مؤكدل على ثقته فى وعى القطاع الخاص المصرى إذ واجه تحديات يومية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وبين البقاء واستمرار العملية الإنتاجية مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية للحد من انتشارالفيروس.

ولفت إلى أن الحكومة بدورها اتخذت حزمة من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص واستدامة عجلة إنتاجيته من خلال دعم المصانع والشركات المصرية فى النشاطات المختلفة باستخدام أدوات السياسة النقدية .

ولفت سعفان إلى أهمية التضامن المجتمعى وتحمل المسئولية وخصوصا أننا على أعتاب الموجة الثانية من فيروس كورونا فلن نعبرهذه الأزمة إلى من خلال إعادة قيمة المجتمع.

ودعى سعفان المواطنين إلى ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية والعمل على تخفيف التكدس فى أماكن العمل للخروج من هذه الأزمة فى أقرب وقت وبأقل الخسائر الممكنة.