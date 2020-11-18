سفير مصر ببرلين: اتفاق مع ألمانيا على برامج تمويلية بـ89 مليون يورو

قال سفير مصر لدى ألمانيا، خالد جلال، إن الجانبين المصرى والألمانى اتفقا خلال المباحثات التى عقدت عبر الاتصال المرئى، خلال الأسبوع الماضى، على تنفيذ الإجراءات الخاصة ببرامج تمويلية تبلغ قيمتها 89 مليون يورو، وذلك فى إطار اتفاقى التعاون المالى والفنى لعام 2019.





ووفق بيان رسمى، أوضح السفير المصرى، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين، أن التمويل سيخصص لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، لصالح مشروعات كبرى تستهدف تعزيز القدرات المصرية فى مجالات التعليم الفنى والمهنى، وإدارة المياه، والرى، والصرف الصحى، ودعم الحكومة الإلكترونية، والابتكار فى الإدارة العامة، وتحسين المقاييس لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على الخدمات المالية.

وأشار إلى أن الجانبين يجريان العمل حالياً على إنهاء الإجراءات اللازمة لتمويل مشروعات إضافية بقيمة 132.5 مليون يورو، فى صورة مساهمات مالية ومنح فى إطار برامج التعاون التمويلى لعام 2020، وتتوزع المشروعات التى تم الاتفاق عليها على مجالات التعليم الفنى والمهنى، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، والمخلفات الصلبة، والاستخدام الفعال للمياه، وإدارة مياه الشرب، والصرف الصحى، والبنية التحتية، والحكومة الإلكترونية، والإصلاح الإدارى، والمشاركة المجتمعية، وإدماج الشباب والمرأة وذوى القدرات الخاصة فى عملية التنمية الوطنية.

وشهد شهر نوفمبر الجارى افتتاح "المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإندماج"، والذى يموله الجانب الألمانى بقيمة 2 مليون يورو، ويستهدف المركز المساهمة فى تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصرى وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية ومساعدة المصريين العائدين من الخارج على الإندماج فى المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لهم.

​وشدد السفير خالد جلال على ما تعكسه هذه الاتفاقيات من ارادة الجانبين المصرى والألمانى لدفع العلاقات المتميزة بين البلدين فى المجالات كافة، لا سيما فى مجال التعاون الاقتصادى والانمائى.