فيديو- تصدوا معنا.. الشباب والرياضة تواصل التوعية بمواجهة الشائعات

تواصل وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج القومى لإعداد مدربى مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى تحت شعار"تصدوا معنا"، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.





ويأتى ذلك بمشاركة 85 متدربا خريجى دورات الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى والتى تنظمها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، ممن اجتازوا المقابلات الشخصية بالمرحلة الأولى من محافظات "القاهرة، الإسكندرية، السويس، الغربية، الشرقية، الوادى الجديد، أسيوط، المنيا، سوهاج، بورسعيد، مطروح"، تنفذ فعاليات البرنامج حتى 19نوفمبر الجارى.

ويشارك فى فى فعاليات اليوم الأربعاء الدكتور عبدالناصر بكر مستشار التدريب بالحديث عن "إعداد الفيديو التفاعلى وتصميم المنصة الاعلامية".