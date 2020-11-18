نقلت سيارات الإسعاف مصابى حادث انقلاب اتوبيس مدرسة بالقرب من ميدان الرماية بالجيزة، إلى مستشفى الهرم، لتلقى الاسعافات اللازمة. وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة أن الأطفال إصاباتهم خفيفة وأن السائق والمشرفة إصابات متوسطة، وعدد الإصابات 13 اصابة، وأن الاتوبيس تابع لمدرسة خاصة تتبع إدارة أوسيم التعليمية. وشهد ميدان الرماية بالجيزة انقلاب اتوبيس مدرسة أمام المتحف المصرى، أسفر عن إصابة 13 طفل ومشرفى الاتوبيس، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آخر تفاصيل حادث أوتوبيس الرماية.. الأطفال تابعون لمدرسة خاصة ونقل الماصبين إلى مستشفى الهرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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