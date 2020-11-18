الوطنى للاستشارات البرلمانية: المدة الاخيرة لعبد العال اذا ترشح لرئاسة البرلمان القادم

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن البرلمان القادم هو أخر برلمان يستطيع د. على عبد العال، الترشح على رئاسته، فلا يستطيع الترشح على رئاسة برلمان 2025.

وأكمل محسن... أن الدستور نص فى المادة "117" منه على أنه "... وفى جميع الأحوال،لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين".

وهذا يعنى أن د. عبد العال يستطيع ان يترأس البرلمان القادم وفقط، دون ان يحق له الترشح على البرلمان الذي يليه، فهو محظور دستوريا

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كما أنه لا يستطيع النائب سليمان وهدان كذلك الترشح على وكالة المجلس الا فى هذا البرلمان وفقط، لانطباق ذات الحظر الدستورى عليه.