الريف المصرى والبنك الزراعى يتعاونان لدعم مستفيدى مشروع 1.5 مليون فدان

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك أحدهما بين قطاع الزراعة الآلية التابع للوزارة وشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والآخر بين الشركة والبنك الزراعى المصرى.





وأكد وزير الزراعة أن ذلك الاتفاق يأتى فى إطار دعم المستفيدين من مشروع شركة الريف المصرى الجديد، ومشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، بهدف التوسع الأفقى والذى يستهدف تحقيق تنمية مستدامة، وخلق مجتمعات متكاملة، بما يساهم فى تقليص الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائى.



وأشار الى ان التعاون المشترك يستهدف التوسع فى تقديم الخدمات المصرفية وخدمات الميكنة الزراعية للمستفيدين بشركة تنمية الريف المصرى الجديد، لافتا إلى أن التعاون بين البنك الزراعى والشركة، يستهدف تشجيع المستفيدين وتمويل مشروعاتهم، والتوسع فى اقراض المستفيدين الجادين الراغبين فى تحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع، وان التعاون بين الشركة وقطاع الزراعة الآلية يستهدف تقديم خدمات الميكنة الزراعية والنظم الحديثة فى الزراعة واستصلاح الأراضى، ونظم الرى الحديثة.



ووقع علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى بروتوكول تعاون مع اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، لتمويل مستثمرى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان بمناطق المغرة، غرب غرب المنيا، امتداد غرب المنيا، الفرافرة القديمة، منطقة آبار توشكى، الطور وغيرها من مناطق المشروع.

وأشار رئيس البنك الزراعى، إلى ان التعاون أيضا من المقرر ان يشمل دراسة انشاء فرع جديد للبنك بمناطق المشروع، لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين، بحيث يقدم البنك كل أنواع التمويلات متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الشراء والاستحواذ على الأصول الإنتاجية من آلات ومعدات وميكنة زراعية ومحطات طاقة شمسية وتمويل حفر آبار وطلمبات رى وشبكات رى عميقة وسطحية ونظم الرى الحديثة وتمويل زراعة أشجار معمرة وأشجار فاكهة وخضر ونباتات عطرية وطبية، وتمويل وشراء رؤوس قطعان ماشية وأبقار محلية ومستوردة وقطعان دواجن وإنشاء مناحل وانشاء المزارع السمكية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والأسمدة.



وأعرب اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة، عن ترحيبه بمجالات التعاون المشترك مع وزارة الزراعة، ودعم المستفيدين من مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذى تهدف الدولة من خلاله الى خلق مجتمعات جديدة متكاملة تضم الى جانب النشاط الزراعى الصناعات المرتبطة والقائمة على إنتاجية الأرض، وفتح مناطق تنمية اقتصادية جديدة يتم تنفيذها وفقا للأساليب والطرق العلمية الحديثة لتعظيم الاقتصاد القومى المصرى.

وفى سياق متصل، وقع رئيس الشركة بروتوكول تعاون مع الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لإنشاء محطة للزارعة الالية بالمنطقة الخدمية بمنطقة المغرة فى محافظة مطروح بمشروع استصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.



وقال رئيس قطاع الزراعة الآلية إن ذلك يأتى بهدف خدمة المستفيدين بالمشروع ومحاولة رفع المعاناه عن طريق خفض التكاليف وتخفيض أسعار استئجار وتشغيل المعدات ونشر محطات الزراعة الآلية بمختلف محافظات الجمهورية وإمداد تلك المحطات بالكوادر الفنية المؤهلة فى مجال الميكنة الزراعية، لتيسير أسباب النجاح لهذا المشروع القومى.