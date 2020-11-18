الأوقاف: اعتماد ترجمة الفهم المقاصدى للسنة النبوية إلى اللغة السواحيلية



ووفق بيان رسمى لوزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، ترجم الكتاب الدكتور أيمن إبراهيم، الأعصر إلى اللغة السواحيلية، ليُضم إلى إصدارات الأوقاف الموجهة لنشر الفكر الوسطى المستنير فى قارة إفريقيا بلغتها المتعددة.

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