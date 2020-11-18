صور.. إغلاق 3 مقاهى فى الإسكندرية لتقديمها الشيشة

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وقال رجب النقيدى، رئيس حى الجمرك، إن الحملة أسفرت عن إغلاق مقهيين بشارع قصر رأس التين، لمخالفتهما قرارات مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس حى الجمرك، أنه تم التحفظ على طاولات "الدومينو" والطاولة، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفى سياق متصل، أغلق حى المنتزه ثان مقهى، دون ترخيص، بمنطقة طوسون، لتقديمه شيشة.
ومن جانبه، كلف اللواء أشرف بهجت، رئيس حى ثان المنتزه، بتكثيف الحملات على المقاهي والمطاعم، لفرض الانضباط وردع المخالفين، لمنع تكرار المخالفات.
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