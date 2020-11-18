- 1/3
- 2/3
- 3/3
ونص القرار رقم 5848، الصادر فى المنشور بالجريدة الرسمية على أن يخول العاملون بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة بورسعيد بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون 140 لسنة 1956، بشأن اشغال الطرق العامة وتعديلاته.
وجاء فى نص المادة الثانية للقرار "ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين فى شبكات المرافق ببورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.