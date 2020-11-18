وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين فى شبكات المرافق ببورسعيد

ونص القرار رقم 5848، الصادر فى المنشور بالجريدة الرسمية على أن يخول العاملون بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة بورسعيد بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون 140 لسنة 1956، بشأن اشغال الطرق العامة وتعديلاته.

وجاء فى نص المادة الثانية للقرار "ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره".