صناع الخير تطلق مبادرة لرعاية صغار الصيادين فى قنا

ووفق بيان رسمى، أضاف زمزم، خلال الملتقى العاشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، أن المرحلة الأولى من المبادرة سيتم الانتهاء من تنفيذها فى شهر ديسمبر المقبل، وذلك بتسليم عدد 30 مركب صيد لعدد 30 أسرة من صغار الصيادين بقرية سمطا بحرى بمركز دشنا محافظة قنا.

جاء ذلك فى استجابة سريعة من مؤسسة صناع الخير لمبادرة وزير القوى العاملة التى أطلقها اليوم من مؤتمر المسؤولية المجتمعية، والذى دعا فيها المجتمع المدنى والقطاع الخاص لدعم صغار الصيادين فى محافظات مصر.

كانت فعاليات الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بدأت بحضورالدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب و الرياضة، والسيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة و شؤون المصريين بالخارج تحت عنوان "الاستثمار المسؤول بوابة التعافى والعبور بالأزمات".