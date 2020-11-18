اليوم.. بدء الصمت الانتخابى لإعادة المرحلة الأولى

ووفقًا للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة فإنه بدأت فترة الدعاية لجولة الإعادة من يوم 2 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر 2020، ويبدأ الصمت الانتخابى من الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 18 نوفمبر.

ويحظر فى الصمت الانتخابى ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، لترك الناخبين لفرصة اختيار من يمثلهم بعد أن مارس المرشحون خلال الفترة الماضية التى حددتها الهيئة الوطنية من 2 وحتى 18 نوفمبر لممارسة الدعاية وعرض برامجهم الانتخابية.