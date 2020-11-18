إعلان أسماء الفائزات فى مسابقة تصميمات تعبر عن تمكين المرأة.. صور

يعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي عن أسماء الفائزات فى المسابقة غير التقليدية لتصميمات تعبر عن تمكين المرأة، وأخرى تحمل الطابع التراثي المصري التى أطلقها المجلس فى الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر على صفحات التواصل الاجتماعي للمجلس بالتعاون مع السفارة الصينية.

حيث أشادت الدكتورة مايا مرسي بالتصميمات التى قدمتها المشاركات فى المسابقة مشيرة أننا نملك مبدعات فى مجال التصميم يستطعن المنافسة فى الأسواق المصرية والعالمية.

وقد تقدم للمسابقة 72 تصميما حازت منها ٦ تصميمات على جوائز المسابقة التى تبلغ ٢٠٠٠ جنيه لكل تصميم فائز ، وقد فازت كل من من السيدة بسنت محمد عزت البيومى فنانة تشكيلية و السيدة ريهام أحمد إبراهيم محمد بكالوريوس فنون جميلة بجائزة قدرها 2000 جنية لكل منهما عن تصميم واحد و فازت السيدة ليلي ابراهيم فريد حشاد بكالوريوس هندسة معمارية و السيدة هايدى محمود رحمت بجائزة قدرها 4000 جنية لكل منهما عن تصميمين.

يذكر أن المجلس القومى للمرأة قد شكل لجنة لاختيار التصميمات الفائزة استعان خلالها بخبيرة التصميمات المتطوعة المهندسة ماهيناز المسيرى وتم اختيار اكثر تصميم مطابق لشروط المسابقة.

وسيقوم المجلس بطباعة تلك التصميمات على أقمشة، لإنتاج كمامات ، وسيتم عمل ورشة عمل بالتعاون مع جمعية خير وبركة لتنفيذ تلك الكمامات.