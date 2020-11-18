غدا.. المصريون في الخارج يبدأون التصويت في انتخابات الإعادة بـ 13 محافظة

يبدأ غدا المصريون في الخارج، الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وعلى مدار يومين، لطباعة وملء بطاقة الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الأولى لانتخابات الإعادة بالبرلمان والتي تجري في 13 محافظة.

وعلى المواطنين التأكد من إرفاق كافة الوثائق المطلوبة قبل التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة التي يتواجدون بها، حيث تستمر بعثاتنا في الخارج في تلقى الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 حتى الساعة 9 مساءً. وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2020 للمصريين في الخارج، وذلك على مقاعد الفردي في دوائر 13 محافظة (الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح).

ودعت وزارة الخارجية المصريين فى الخارج، الذين سبق لهم التسجيل خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020، الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يومى الخميس والجمعة 19 و 20 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة.

وقال بيان لوزارة الخارجية ورد للموقع نسخة منه إنه اتصالًا بجهود الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتمكين المصريين فى الخارج من الإدلاء بأصواتهم فى كافة الاستحقاقات الانتخابية وآخرها انتخابات مجلس النواب الحالية، وبناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فى الأول من نوفمبر 2020 رقم 79 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الأولى، ستتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج، وإتباع القواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين فى الخارج، فضلًا عن التعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.