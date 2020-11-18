مسئول بالري يلتقى محافظ مطروح لمتابعة أعمال حماية الشواطئ

عقد المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لقاء مع اللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح.

حضر اللقاء ممثلي الهيئة و ممثلي المحافظة و تم عرض المشروعات التي تمت والجاري تنفيذها كما تم الإتفاق علي إستمرار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة و هيئة الاستثمار فيما يخص الأعمال التي قامت بتنفيذها الهيئة علي خليج مدينة مرسي مطروح.

و في نهاية اللقاء أثني المحافظ ، علي جميع الأعمال التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى تعمل على حماية الشواطئ فى جميع المحافظات وتتابع كافة المنشآت خاصة فى ظل التقلبات الجوية الموجودة.