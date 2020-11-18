أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-11-2020، استقرت الأسعار مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، بعدما لاقت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.

تحيا مصر تنشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السوق المحلي، وأخر تطورات أسعار الذهب في سوق الصاغة وذلك من خلال السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم



استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-11- 2020، حيث وصل عيار 18 إلى 702 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 لقيمة 822 الذي يعتبر الأكثر تداولًا في السوق المصري.

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لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث وصل عيار 24 إلى 937 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 6560 جنيهًا، اوقية الذهب 1881 دولار.

