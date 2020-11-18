الأرصاد: نشهد طقس لطيف.. وأمطار رعدية وغزيرة على هذه المناطق

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تواجد الشبورة المائية وخاصة على الطرق السريعة والطرق الزراعية، مطالبة بالقيادة بهدوء أثناء تكون الشبورة المائية، مؤكدة إننا نشهد طقسا لطيف جدًا خلال ساعات النهار، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، ودرجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.

ونصحت الدكتورة إيمان شاكر، فى لقاء ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، معقبة: "يفضل يكون معانا جاكت في الخروج أثناء الليل وللأطفال أثناء الذهاب للمدارس في الصباح الباكر".

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية تستمر اليوم وغدًا، على أن تعود الأمطار لغزارتها الخميس لنشهد أمطار متوسطة لغزيرة وخاصة على السواحل الشمالية للبلاد أو الوجه البحري.

اقرأ أيضا: أحمد موسى: أعداد مصابي كورونا ستزيد الفترة القادمة



وأوضحت أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدأت تصدر خريطة متوقعة للأمطار التى ستشهدها البلاد والتي ستبدأ بداية من الغد الخميس وحتى يوم السبت وستكون ما بين متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية، منوهة ان كميات الامطار ستكون رعدية وغزيرة على مطروح والإسكندرية والسلوم وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية، بينما ستشهد القاهرة أمطار خفيفة يوم الجمعة.