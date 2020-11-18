غدا .. بدء تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الإعادة بـ 13 محافظة

يبدأ غدا المصريون في الخارج، الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وعلى مدار يومين، لطباعة وملء بطاقة الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الأولى لانتخابات الإعادة بالبرلمان والتي تجري في 13 محافظة.

وعلى المواطنين التأكد من إرفاق كافة الوثائق المطلوبة قبل التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة التي يتواجدون بها، حيث تستمر بعثاتنا في الخارج في تلقى الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 حتى الساعة 9 مساءً. وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2020 للمصريين في الخارج، وذلك على مقاعد الفردي في دوائر 13 محافظة (الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح).

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ودعت وزارة الخارجية المصريين فى الخارج، الذين سبق لهم التسجيل خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020، الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يومى الخميس والجمعة 19 و 20 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة.