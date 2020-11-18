أمل رمزي لـ تحيا مصر لائحة الشيوخ ستناقش بالجلسة العامة دون الإرسال لمجلس الدولة..وسترسل مباشرة "للنواب"

قالت النائبة أمل رمزي عضو لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، أنه تم التوافق من اللجنة علي أن تتم مناقشة التقرير النهائي للائحة بالجلسة العامة 29 نوفمبر دون إرسالها لمجلس الدولة كما تردد سابق، مع أن يعقب مناقشتها بالجلسة العامة الإرسالة لمجلس النواب مباشرة أيضا دون إسالها للحكومة من أجل إرسالها لمجلس النواب.



جاء ذلك فى تصريحات لموقع تحيا مصر، مؤكدة علي أن جميع المواد الخلافية فى اللائحة تم حسمها بكل ديمقراطي، والأمانة الفنية للجنة تعكف الأن علي كتابة التقرير النهائي المنتظر أن يتم عرضه علي الجلسة العامة، مؤكدة علي أن المناقشات طوال أعمال اللجنة أتسمت بالفاعلية ومحاولات الوصول لأفضل الصياغات دائما.

وكان الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، قد أكد انتهاء لجنة لائحة المجلس من أعمالهالها بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، ولكنه مهامها الأخري بشأن أي أنشطة أو موضوعات تحال إليها من رئيس المجلس مستمرة، مشيرا إلي أن هذه اللجنة ستقوم بمهام اللجان النوعية لحين تشكيلها.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، مؤكدا علي أن الاجتماع الأخير تضمن حسم كل المواد الجدلية ومنها الخاصة بالاختصاصات وتمت الموافقة عليها وفق ما هو مقدم من لجنة الصياغة، وأيضا المادة المتعلقة بتمثيل الهيئات البرلمانية داخل اللجنة العامة للمجلس، حيث كان مقترح أن يكون لكل حزب ممثل بـ5 أعضاء يكون له عضو في اللجنة العامة ولكنه تم تعديل ذلك بأن يكون كل حزب ممثل ب3 أعضاء في المجلس يكون له عضو في اللجنة العامة وهي المنوط بها إدارة وتنظيم شئون المجلس وفق اللائحة.

ولفت الأمين العام للمجلس إلي أنه تم حسم المادة المتعلقة بالشعبة البرلمانية لمصر في الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا علي أن لائحة الاتحاد تنص علي أن أي دولة بنظام المجلسين يكون كل منهم داخل شعبة واحدة ، مناصفة بين المجلسين، ومن ثم سيكون تمثيل شعبة مصر بالتنسيق بيت هيئة مكتب نجلس النواب وهيئة مكتب مجلس الشيوخ، ويكون تمثيل مصر بالشعبة البرلمانية بالمشاركة.

