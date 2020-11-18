وزارة الري تتابع أعمال حماية الشواطئ مع محافظة مطروح

عقد المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لقاء مع اللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك بحضور ممثلي الهيئة وممثلي المحافظة وتم عرض المشروعات التي تمت والجاري تنفيذها.
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جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى تعمل على حماية الشواطئ فى جميع المحافظات وتتابع كافة المنشآت خاصة فى ظل التقلبات الجوية الموجودة.
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