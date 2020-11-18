وزارة الري تتابع أعمال حماية الشواطئ مع محافظة مطروح

عقد المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لقاء مع اللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك بحضور ممثلي الهيئة وممثلي المحافظة وتم عرض المشروعات التي تمت والجاري تنفيذها.

كما تم الإتفاق علي استمرار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة و هيئة الاستثمار فيما يخص الأعمال التي قامت بتنفيذها الهيئة علي خليج مدينة مرسي مطروح. وفي نهاية اللقاء أثني المحافظ، علي جميع الأعمال التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ.

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جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى تعمل على حماية الشواطئ فى جميع المحافظات وتتابع كافة المنشآت خاصة فى ظل التقلبات الجوية الموجودة.

