بدء الصمت الانتخابى لإعادة المرحلة الأولى.. اليوم

تبدأ فترة الصمت الانتخابى، اليوم الأربعاء، لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى، وفقًا للجدول الزمنى الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت فترة الدعاية لجولة الإعادة من يوم 2 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر 2020، ويبدأ الصمت الانتخابى من الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 18 نوفمبر.

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