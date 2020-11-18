تعرف على ملامح فوز مصر أمس وسر تألق المنتخب

حقق المنتخب المصري أمس فوز هام بثلاثية مقابل هدف أمام توجو، في مباراة ضمن منافسات المجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.

أهداف المباراة



وسجل محمد مجدي قفشة الهدف بعد الضغط على لاعبي توجو، واستخلاص الكرة، وتسديدها من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الشباك على يسار الحارس، وتعلن عن الهدف المصري الأول بالدقيقة 18.

وجاء الثاني عن طريق محمد شريف الذي سجل هدفه الدولي الأول في مباراته الدولية الأولى بعدما استقبل الكرة الطولية من حارس عرين المنتخب محمد الشناوي، وسددها بباطن القدم لتتهادى على يسار الحارس المتقدم، ليعلن عن هدف الفراعنة الثاني في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، لتصبح نتيجة المباراة 2-0 لصالح منتخب مصر.

واختتم محمود حسن تريزيجيه أهداف المنتخب المصري بعد كرة عرضية من أيمن أشرف من الطرف الأيسر تصل إلى محمود تريزيجيه داخل منطقة الجزاء سددها رائعة من لمسة واحدة داخل الشباك، لتصبح النتيجة 3-0 لصالح المنتخب لمصري.

وفي الثواني الأخيرة من عمر المباراة استطاع المنتخب التوجولي تسجيل هدفه الوحيد بعد تسديدة ارتطمت بعدد من اللاعبين وسكنت شباك الشناوي، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1 لصالح مصر.

سر التألق



ويكمن سر تألق المنتخب المصري اليوم، في تقارب خطوط الفريق من بعضها بشكل كبير، وكان ذلك على عكس مباراة توجو الأولى، التي كان فيها المنتخب مهلهل بشكل كبير، وساعد في ذلك محمد مجدي قفشة، والذي بجانب تسجيله لهدف، كان يقوم بدور كبير في التحرك بين الخطوط وربط خط الوسط بالهجوم، مما ساعد على نقل الكرة بسلاسة.

وعلى الجانب الآخر لا يمكننا القول أن هناك أداء رائع بشكل كبير، أو أن هناك ثمة اختلاف حدث بين مباراة السبت ومباراة أمس، لكن ما ميز المنتخب المصري هو استغلال الفرص بشكل جيد.

بالرغم من عدم وجود جمل تكتيكية معينة، أو لعب على الأطراف، إلا أننا استطعنا استغلال الفرص التي أتيحت لنا أمثل استغلال، للعودة بالفوز من توجو.

أخطاء دفاعية وتألق للشناوي وأشرف



عانى المنتخب المصري، من أخطاء دفاعية كارثية، خصوصا في وجود مهاجم مميز مثل لاما كودجو، الذي تفوق اليوم على أحمد حجازي بشكل كبير واستطاع المرور منه بأكثر من كرة.

وعلى عكس المباراة الماضية لم نشهد التجانس الذي كان موجود بين الونش وحجازي في المباراة الماضية، حيث غاب التجانس، وكاد الثنائي أن يسجل أهداف ذاتية،حيث أنقذ الشناوي كرة من حجازي في الشوط الأول، وأنقذت العارضة هدف مؤكد من محمود حمدي الونش.

ولكن كان التألق اللافت للنظر من حارس عرين المنتخب محمد الشناوي، والظهير الأيسر أيمن أشرف، هو العامل الذي ساعد في تلافي العديد من الأخطاء، حيث أنقذ الشناوي أكثر من فرصة محققة للتسجيل لتوجو، كما أدى أيمن أشرف دوره في التغطية العكسية على مدار المباراة بشكل أكثر من رائع وحد من خطورة المنتخب التوجولي بشكل كبير.

اقرأ أيضا: حسام البدري بعد الفوز على توجو : تجاوزنا محنة محمد صلاح والنني وعمرو السولية