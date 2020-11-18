ماذا قال أمين عام مجلس الشيوخ بشأن المواد الخلافية باللائحة الجديدة؟

أكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، انتهاء لجنة لائحة المجلس من أعمالهالها بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، ولكنه مهامها الأخري بشأن أي أنشطة أو موضوعات تحال إليها من رئيس المجلس مستمرة، مشيرا إلي أن هذه اللجنة ستقوم بمهام اللجان النوعية لحين تشكيلها.



جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، مؤكدا علي أن الاجتماع الأخير تضمن حسم كل المواد الجدلية ومنها الخاصة بالاختصاصات وتمت الموافقة عليها وفق ما هو مقدم من لجنة الصياغة، وأيضا المادة المتعلقة بتمثيل الهيئات البرلمانية داخل اللجنة العامة للمجلس، حيث كان مقترح أن يكون لكل حزب ممثل بـ5 أعضاء يكون له عضو في اللجنة العامة ولكنه تم تعديل ذلك بأن يكون كل حزب ممثل ب3 أعضاء في المجلس يكون له عضو في اللجنة العامة وهي المنوط بها إدارة وتنظيم شئون المجلس وفق اللائحة.

ولفت الأمين العام للمجلس إلي أنه تم حسم المادة المتعلقة بالشعبة البرلمانية لمصر في الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا علي أن لائحة الاتحاد تنص علي أن أي دولة بنظام المجلسين يكون كل منهم داخل شعبة واحدة ، مناصفة بين المجلسين، ومن ثم سيكون تمثيل شعبة مصر بالتنسيق بيت هيئة مكتب نجلس النواب وهيئة مكتب مجلس الشيوخ، ويكون تمثيل مصر بالشعبة البرلمانية بالمشاركة.