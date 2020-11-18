قتل عائلته .. تفاصيل الجريمة البشعة التي هزت حدائق الأهرام اليوم

في واحدة من أبشع الجرائم، قام مختلا نفسيا بقتل والدته وشقيقه وطعن زوج شقيقته، بعد اعتدائه عليهم بصورة بشعة، حتى تم ضبطه وتسليمه لرجال المباحث.

كشفت التحريات أنه في توقيت وقوع الجريمة، كان من المفترض عقد جلسة تصالح بين المتهم ووالدته، حيث حضر زوج شقيقته مع زوجته إلى المنزل، وأثناء جلسة التصالح نشبت مشاداة كلامية بين المتهم وبين والدته وشقيقه.

أسرع "محمود" -29 سنة- إلى المطبخ محضرا سكينا كبيرا وقام بطعن والدته وشقيقه طعنات متفرقة أودت بحياتهما على الفور، كما حاول التعدى على شقيقته، وعندما حاول زوجها إنقاذها قام المتهم بطعنه فى كتفه وظهره عدة طعنات.

اقرأ أيضا: نشرة الحوادث .. القصة الكاملة لشخص انتحل صفة محامي واغتصب 7 نساء



استغاثت نجلة المجني عليها وشقيقة المتهم بصرخاتها، مرددة "أمي ماتت"، ليسرع جيرانهم بالمنطقة التي سكنوا بها منذ 3 سنوات، إلى الشقة سريعا، وقاموا بضبط المتهم، وأبلغوا رجال المباحث.