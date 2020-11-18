صور.. الإنتاج الحربى تبحث التعاون مع شركة صربية فى الصناعات الكيميائية

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الأربعاء، وفد شركة "Trayal" الصربية برئاسة ميلوش نينيزيتش مدير عام الشركة لبحث موضوعات التعاون فى مجال الصناعات الكيميائية والأجهزة الخاصة بالوقاية من تأثير استخدام الأسلحة الكيميائية.





ورحب الوزير مرسى بوفد شركة "Trayal" الصربية، مؤكدا اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الصربية فى مختلف المجالات بما يحقق الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالنفع على كلا الجانبين إذ تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى وبشكل خاص الإمكانيات المتوفرة بالشركات "م18- م 81 – م 270 – م 300" والتى قام وفد الشركة الصربية بإجراء زيارة ميدانية لها لتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع، وقد تم مناقشة أوجه التعاون المقترحة مع شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية "مصنع 81 الحربى" فى مجال إنتاج الأقنعة الواقية المتطورة طرازى "M2 – M3" وكذلك إنشاء خط إنتاج مشترك للتعاون فى هذا المجال والتعاون مع شركة "أبو زعبل للصناعات المتخصصة" فى مجال إنتاج المفجرات غير الكهربية.



كما تم مناقشة التعاون مع شركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة "م 18 الحربى" فى مجال إنتاج المواد المتفجرة – والتعاون مع شركة " قها للصناعات الكيماوية "م 270 الحربى" فى مجالات أخرى متعددة.

وأكد الوزير مرسى على سياسة العمل بالوزارة وهى الإنفتاح للتعاون مع كل الشركات العالمية فى كل المجالات ومن ثم نقل وتطين تكنولوجيا التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة .

وقام ميلوش نينيزيتش مدير عام شركة "Trayal" الصربية بإجراء عرض تقديمى عن شركته والتى تاسست عام 1889 وتعد من أقدم شركات التصنيع الصربية فى منتجات المطاط والكيماويات وتصنيع الإطارات ومعدات الحماية للأفراد والمتفجرات الصناعية والقنابل المسيلة للدموع.



وأثنى نينيزيتش على الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربى والتى تم الإطلاع عليها أثناء زيارة وفد الشركة لعدد من هذه الشركات، مؤكدا على التعاون السابق مع شركات الإنتاج الحربى والذى تمتد جذوره لعدة سنوات ماضية معربا عن اهتمام الشركة بفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، كما أشاد بالاستقرار الذى تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن شركته من خلال هذا التعاون ستقوم بنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المعدات والأجهزة الخاصة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربى العاملة فى هذا المجال.