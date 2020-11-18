ضمن دعم الحلول المتكاملة.. مياه أسيوط تطلق برنامج لميكنة الأصول بـ5 قطاعات

ووفق بيان رسمى، اليوم الأربعاء، التقى المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، جون أندرسون مدير المشروع، بحضور المهندس محمد صبرى، نائب مدير المشروع، والمهندس مهدى هندى، خبير إدارة المرافق.
وقال، رئيس شركة أسيوط، إن المشروع يهدف إلى تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات، والجارى تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه لضمان تلبية معايير الجوده والأنظمة السائدة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى (المنيا - أسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر).
وقدم عرضا تقديميا حول الاحتياجات الفعلية، ومدخلات المشروع، للبدء فى تطبيق برنامج إلكترونى لميكنة الأصول والتشغيل والصيانة بهدف بناء ورفع قدرات الشركات فى الإدارة والتشغيل.
وأوضح جون هندرسون، أن مدة المشروع تمتد على مدار أربعة سنوات انقضت الأولى منهم فى اعمال المسح الميدانى وتجميع البيانات وتحليلها ليمتد الدعم لخمس قطاعات بالشركة للقطاع المالى، وقطاع الدعم الفنى، والتشغيل والصيانة، والقطاع التجارى، وقطاع المعامل.
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