ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن ذلك بمناسبة افتتاح مسجده الجمعة القادمة بعد صيانته وتطويره بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والآثار، بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه، من موازنة وزارة الأوقاف، ومواردها الذاتية.

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة.